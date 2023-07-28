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Rheinmetall відкриє в Україні ремонтний центр для танків Leopard

Фото: Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"В даний час ми вже навчаємо цій роботі українців у Німеччині", - сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою: в оточенні президента Росії Володимира Путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

Однак Армін Паппергер тоді сказав, що Rheinmetall не планує відмовлятися від планів будівництва заводу в Україні, незважаючи на російські погрози.

Rheinmetall, яка виробляє танки Leopard спільно з Krauss-Maffei Wegmann, заявила у травні, що створила спільне підприємство з українським державним концерном "Укроборонпром" для виробництва та ремонту танків в Україні.

Центр з ремонту у Польщі

У липні у Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard. Перші танки вже прибули з України на завод Bumar.

Переговори про відкриття центру тривали довго і в якийсь момент навіть повідомлялося, що Німеччина розірвала угоду про ремонт українських танків у Польщі. Причиною стало те, що німці вважають цілком перебільшеними цінові очікування поляків.

 

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Танк Leopard