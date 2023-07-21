ua ru
Пт, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія погрожує знищити завод Rheinmetall в Україні, в концерні відповіли

Новость на русском →
П'ятниця 21 липня 2023 11:26
Росія погрожує знищити завод Rheinmetall в Україні, в концерні відповіли Фото: Росія погрожує знищити завод Rheinmetall в Україні, в концерні відповіли (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німецький збройний концерн Rheinmetall не планує відмовлятись від планів щодо будівництва заводу в Україні попри російські погрози.

Про це заявив генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Чергові російські погрози

Росія заявила, що майбутній завод Rheinmetall, який побудують в Україні, стане "законною" цілю для окупантів.

"Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для Збройних сил РФ", - заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Rheinmetall не скасовуватиме плани

За словами Паппергера, концерн не відмовляється від своїх планів щодо майбутнього заводу в Україні. Також він планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва.

"Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб", - заявив голова концерну.

Завод Rheinmetall

Концерн Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром". Очікується, що з виробничої лінії сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.

На початку липня генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗСУ атакують на трьох напрямках: де точаться найважчі бої
ЗСУ атакують на трьох напрямках: де точаться найважчі бої
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста