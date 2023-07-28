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Rheinmetall откроет в Украине ремонтный центр для танков Leopard

Фото: Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Немецкая компания Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Об этом заявил директор промышленной группы Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время мы уже обучаем этой работе украинцев в Германии", - сказал Паппергер, добавив, что Rheinmetall хочет начать работу ремонтного центра после летнего перерыва.

Ремонтный центр в Украине сократит расстояния, на которые должны транспортироваться танки, хотя это также создает проблемы с безопасностью: в окружении президента России Владимира Путина ранее заявили, что Москва нанесет удар по любому объекту, который Rheinmetall создаст в Украине.

Однако Армин Паппергер тогда сказал, что Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на российские угрозы.

Rheinmetall, которая производит танки Leopard совместно с Krauss-Maffei Wegmann, заявила в мае, что создала совместное предприятие с украинским государственным концерном" Укроборонпром" для производства и ремонта танков в Украине.

Центр по ремонту в Польше

В июле в Польше открылся сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard. Первые танки уже прибыли из Украины на завод Bumar.

Переговоры об открытии центра длились долго и в какой-то момент даже сообщалось, что  Германия расторгла соглашение о ремонте украинских танков в Польше. Причиной стало то, что немцы считают полностью преувеличенными ценовые ожидания поляков.

 

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Танк Leopard