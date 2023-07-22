У Польщі запрацював сервісний центр з ремонту українських Leopard

У Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard. Перші танки вже прибули на ремонт.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter .

"Центр капітального ремонту в Глівіце запущено! Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar", - написав він.

Hub remontowy w Gliwicach rozpoczął działalność! Dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar. pic.twitter.com/VvfZSzh7Jx — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 22, 2023

Ремонт української військової техніки

Українські військові нещодавно відчули плюси використання БМП Bradley під час боїв у Запорізькій області. Частину підбитої техніки вже вдалося відремонтувати та знову використати її в боях.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Україні існує три лінії обслуговування та ремонту військової техніки.

Запчастини для західних зразків виготовляються і на українському ринку, і деякі з них кращі за оригінал.

Центр ремонту Leopard

Низка союзників надає Україні танки Leopard 2 і Leopard 1 у рамках військової допомоги.

Польща і Німеччина мали намір відкрити ремонтний центр танків на польській території. Про домовленість було оголошено ще 21 квітня. Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість ремонтного хаба в 150 млн євро.

При цьому на початку липня видання Spiegel повідомило, що проект не досягнув жодного прогресу, а Берлін і Варшава вели непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства.

У той же час видання Handelsblatt повідомило, що Німеччина розірвала угоду про ремонт українських танків у Польщі. За даними видання, причиною стало те, що німці вважають цілком перебільшеними цінові очікування поляків.

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