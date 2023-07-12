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Німеччина відмовилась від угоди з Польщею про ремонт українських танків, - ЗМІ

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Середа 12 липня 2023 13:09
Німеччина відмовилась від угоди з Польщею про ремонт українських танків, - ЗМІ Фото: Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини вирішив розірвати угоду про ремонт українських танків у Польщі. Причину відповідного рішення оголосять найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Згідно з даними джерел німецького видання, причина в розірванні угоди полягає у тому, що Німеччина вважає цінові очікування поляків абсолютно перебільшеними.

Зазначається, що наразі українські воїни потребують способу зробити пошкоджені бойові танки західного виробництва знову придатними до бою. В березні, після тривалого періоду вагань, Німеччина передала Україні 18 сучасних танків Leopard 2 типу A6. Інші партнери також обіцяли поставки, в тому числі й Польща.

"Але щодо танків Leopard A4, поставлених Польщею, також виникла суперечка: з 14 поставлених машин вісім були пошкоджені", - додає видання.

Центр для ремонту Leopard

Нагадаємо, частина країн Європи вирішила надати Україні танки Leopard 2 та Leopard у рамках військової допомоги.

Польща та Німеччина, зі свого боку, планували відкрити ремонтний центр танків Leopard на польській території. Про домовленість було оголошено ще 21 квітня на авіабазі Рамштайн. Тоді ж міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість так званого ремонтного хабу в 150 мільйонів євро.

Станом на 2 липня, як писало Spiegel, проект не досягнув жодного прогресу, а Берлін і Варшава вели непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства.

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