Rheinmetall поставить Україні додаткову партію БМП Marder цього літа

Компанія вже підтвердила графік виконання, який було оголошено на початку червня. Уряд Німеччини заплатить за техніку, яка перебувала на складах Бундесверу.

Відповідно до цього, Україна отримає загалом 60 одиниць Marder:

40 від Rheinmetall;

20 зі складів Бундесверу.

Зокрема Rheinmetall пропонує ще 60 одиниць БМП. Питання щодо цього вже вирішується на заводах в Унтерлюсі й Касселі. З 60 одиниць - 10 можуть бути завершені щомісяця.

Зазначається, що Греція також цього літа отримає 40 одиниць Marder. Це частина кругового обміну, в рамках якого країни НАТО передають Україні іншу військову техніку радянського виробництва.

БМП Marder

Наприкінці січня поточного року до Німеччини прибула перша група українських воїнів, які розпочали навчання на бойових машинах піхоти Marder.

Про початок поставок БМП Україні вперше заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще в березні. Тоді ж чиновник не розкрив деталей про те, коли саме обіцяні Marder будуть доставлені в нашу країну.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков показав відео з німецькими бойовими машинами піхоти Marder, які прибули до України. Зокрема глава відомства прокатався на одному з БМП.