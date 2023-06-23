UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Rheinmetall поставить Україні додаткову партію БМП Marder цього літа

Фото: БМП Marder (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує поставити Україні додаткові 20 одиниць бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Компанія вже підтвердила графік виконання, який було оголошено на початку червня. Уряд Німеччини заплатить за техніку, яка перебувала на складах Бундесверу.

Відповідно до цього, Україна отримає загалом 60 одиниць Marder:

  • 40 від Rheinmetall;
  • 20 зі складів Бундесверу.

Зокрема Rheinmetall пропонує ще 60 одиниць БМП. Питання щодо цього вже вирішується на заводах в Унтерлюсі й Касселі. З 60 одиниць - 10 можуть бути завершені щомісяця.

Зазначається, що Греція також цього літа отримає 40 одиниць Marder. Це частина кругового обміну, в рамках якого країни НАТО передають Україні іншу військову техніку радянського виробництва.

БМП Marder

Наприкінці січня поточного року до Німеччини прибула перша група українських воїнів, які розпочали навчання на бойових машинах піхоти Marder.

Про початок поставок БМП Україні вперше заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще в березні. Тоді ж чиновник не розкрив деталей про те, коли саме обіцяні Marder будуть доставлені в нашу країну.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков показав відео з німецькими бойовими машинами піхоти Marder, які прибули до України. Зокрема глава відомства прокатався на одному з БМП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні