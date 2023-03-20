Німеччина вже відправила Україні БМП Marder, - міністр оборони

Німеччина розпочала постачання бойових машин піхоти Marder в Україну. Вони вже перебувають у дорозі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Чиновник не розкрив докладних деталей про те, коли саме обіцяні БМП будуть доставлені в Україну.

Нагадаємо, ще наприкінці січня стало відомо, що українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder.

Більш детально про німецькі бойові машини піхоти, які отримає Україна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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