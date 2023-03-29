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Резніков показав відео з німецькими БМП Marder, які отримала Україна

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Київ, Середа 29 березня 2023 12:55
Резніков показав відео з німецькими БМП Marder, які отримала Україна Фото: в Міноборони показали відео з німецькими БМП Marder, які отримала Україна (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони показали німецькі бойові машини піхоти Marder, які прибули до України. Глава відомства вже прокатався на одному з БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

Як зазначив глава Міноборони, він особисто випробував Marder та заначив, що це - чудовий приклад німецької якості.

"З нетерпінням чекаємо скорого приручення Леопардів. Мені подобається, як вони ревуть! Був би щасливий, якби посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен змогла б до мене приєднатися. Дякуємо канцлеру Олафу Шольцу, міністру оборони Борису Пісторіусу та народу Німеччини!" - написав Резніков.

Нагадаємо, як писало видання Der Spiegel, Берлін передав Києву 40 бойових машин піхоти Marder, повністю виконавши план з передачі цієї техніки.

Додамо, що окрім цього Німеччина передала 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

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