Rheinmetall подвоїть виробництво снарядів в Україні: скільки виготовлятимуть в рік

Понеділок 11 серпня 2025 15:45
Rheinmetall подвоїть виробництво снарядів в Україні: скільки виготовлятимуть в рік Фото: Rheinmetall подвоїть виробництво снарядів в Україні (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує подвоїти потужності майбутнього українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів. Наразі підприємство перебуває на етапі будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Арміна Паппергера, яку наводить проєкт German Aid to Ukraine.

За його словами, українська сторона прагне ще більше скоротити залежність від постачання боєприпасів із боку західних партнерів та наростити власне виробництво.

Спершу передбачалося, що завод вироблятиме 150 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм на рік, проте на прохання української влади вирішили подвоїти потужність. Очікується, що за 1-2 роки підприємство зможе вийти на обсяг у 300 тисяч боєприпасів щорічно.

Завод Rheinmetall в Україні планують запустити наступного року.

Водночас гендиректор висловив невдоволення повільним просуванням проєкту, поклавши відповідальність на українську бюрократію. Він навів приклад заводу в німецькому Унтерлюсі, будівництво якого стартувало одночасно з українським, але вже завершено.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки (включно з БМП Lynx і Marder, танки Leopard 1/2), артилерійських систем (PzH 2000), боєприпасів (від 20 до 155 мм), систем ППО (Skynex), а також електроніки та дронів.

Концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси і ППО.

У лютому 2024 році Rheinmetall відкриє в Україні спільний завод по виробництву снарядів. Меморандум про створення спільного підприємства було підписано під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Крім боєприпасів, підприємство вироблятиме і метальні заряди.

Загалом німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного заводу, а українській компанії - 49%.

Також Rheinmetall об'єднався з американською компанією для виробництва дронів.

