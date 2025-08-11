Rheinmetall подвоїть виробництво снарядів в Україні: скільки виготовлятимуть в рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Арміна Паппергера, яку наводить проєкт German Aid to Ukraine .

За його словами, українська сторона прагне ще більше скоротити залежність від постачання боєприпасів із боку західних партнерів та наростити власне виробництво.

Спершу передбачалося, що завод вироблятиме 150 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм на рік, проте на прохання української влади вирішили подвоїти потужність. Очікується, що за 1-2 роки підприємство зможе вийти на обсяг у 300 тисяч боєприпасів щорічно.

Завод Rheinmetall в Україні планують запустити наступного року.

Водночас гендиректор висловив невдоволення повільним просуванням проєкту, поклавши відповідальність на українську бюрократію. Він навів приклад заводу в німецькому Унтерлюсі, будівництво якого стартувало одночасно з українським, але вже завершено.