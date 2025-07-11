Rheinmetall передав Україні новий рятувальний комплекс для військових: як він працює
Німецький концерн Rheinmetall передав Силам оборони України нову мобільну рятувальну станцію, яка побудована на кількох повнопривідних вантажних авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Зазначається, що модульна система, яку компанія передала Україні, складається з трьох вантажних причепів та тягачів для них.
Кожен з причепів оснащений двома контейнерними модулями з розсувними елементами. У зібраному вигляді розсувні елементи утворюють функціональний медичний центр з різними зонами, включаючи невідкладну допомогу, рентген, операційну та реанімаційне відділення.
У компанії зазначають, що пункт допомоги можна перемістити, встановити та ввести в експлуатацію за дуже короткий час.
Окрім цього, українські військові пройшли навчання на підприємстві Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у Мекенбойрені. При навчанні персоналу основний фокус був зосереджений на експлуатації мобільної інфраструктури та на технічному обладнанні всередині контейнерів.
Серед оснащення комплексів – апарати штучної вентиляції легень, рентген-апарати, обладнання для моніторингу та хірургічні інструменти.
У Rheinmetall наголосили, що кампанія отримала замовлення на подальші поставки та навчальні курси, які будуть реалізовані до кінця 2026 року.
Що відомо про Rheinmetall
Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки (включно з БМП Lynx і Marder, танки Leopard 1/2), артилерійських систем (PzH 2000), боєприпасів (від 20 до 155 мм), систем ППО (Skynex), а також електроніки та дронів.
Концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси і ППО, а також планує відкрити завод в Україні.
Також повідомлялось, що Rheinmetall об'єднався з американською компанією для виробництва дронів. Компанії спільно розроблятимуть європейські варіанти безпілотних літальних апаратів Barracuda і Fury компанії Anduril, а також вивчатимуть можливості створення твердопаливних ракетних двигунів, які використовуються для приведення в рух ракет і снарядів.
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