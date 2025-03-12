Rheinmetall чекає зростання продажів на тлі збільшення витрат Європи на оборону

Rheinmetall AG прогнозує, що продажі та операційний прибуток продовжать зростати цього року. Німецький виробник зброї отримає вигоду від різкого зростання витрат на оборону в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Rheinmetall прогнозує зростання виручки на 25-30%. У його основному оборонному бізнесі зростання продажів сягне 40%.

"У Європі почалася епоха переозброєння, яка вимагатиме від усіх нас багато чого", - заявив генеральний директор Армін Паппергер.

Rheinmetall готовий стати великим бенефіціаром європейського збройового буму, що був викликаний війною проти України та нещодавніми погрозами Америки відмовитися від своїх зобов'язань з безпеки на континенті. Новий уряд Німеччини планує розблокувати сотні мільярдів євро на військові витрати і підштовхує лідерів ЄС наслідувати його приклад.

Акції Rheinmetall зросли більш ніж удвічі за останній рік, оскільки компанія розширила виробництво і створила величезну книгу замовлень на свої боєприпаси і військові машини.

Минулого року консолідовані продажі зросли на 36% до приблизно 9,75 млрд євро. Оборонний підрядник також опублікував рекордний портфель замовлень у розмірі 55 млрд євро, що вище за 38,3 млрд євро в попередньому році.

Rheinmetall виробляє все, від броньованих вантажівок і безпілотників до 120-мм гладкоствольної гармати танка Leopard 2. Компанія будує нові заводи в таких країнах, як Литва, Угорщина, Румунія та Україна, щоб задовольнити зростаючий попит на свою зброю і боєприпаси.

Акції компанії зросли більш ніж на 1000% відтоді, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Акції конкурентів BAE Systems, Thales і Leonardo також злетіли. Компанія Leonardo заявила, що очікує замовлень на суму 118 млрд євро протягом наступних п'яти років, оскільки Європа збільшує витрати на оборону, щоб заповнити ймовірну порожнечу, залишену США.

Минулого місяця Паппергер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити розширення присутності компанії в Україні. Паппергер і Зеленський обговорили спільні проєкти, зокрема ті, що стосуються виробництва 155-мм боєприпасів в Україні.