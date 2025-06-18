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Rheinmetall об'єднався з американською компанією для виробництва дронів

Німеччина, Середа 18 червня 2025 11:01
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Rheinmetall об'єднався з американською компанією для виробництва дронів Фото: Rheinmetall вироблятиме дрони для Європи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Американський виробник безпілотників Anduril і німецький оборонний гігант Rheinmetall співпрацюватимуть у створенні дронів для європейських ринків. Це свідчить про те, що Європа використовує американські технології для підвищення військового потенціалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанії спільно розроблятимуть європейські варіанти безпілотних літальних апаратів Barracuda і Fury компанії Anduril, а також вивчатимуть можливості створення твердопаливних ракетних двигунів, які використовуються для приведення в рух ракет і снарядів.

Після вторгнення Росії в Україну і на тлі занепокоєння з приводу зобов'язань США у сфері оборони за президента Дональда Трампа багато європейських країн пообіцяли збільшити військові витрати.

Однак Європа, як і раніше, сильно залежить від американських оборонних компаній у плані заповнення критичних прогалин у можливостях - не тільки в традиційних системах, як-от винищувачі та ракети, а й у нових технологіях, як-от штучний інтелект, супутники на низькій навколоземній орбіті та безпілотники.

Нова технологія

Компанія Anduril, що базується в Каліфорнії, є частиною хвилі американських компаній у сфері оборонних технологій, включно з фірмою Palantir, що займається штучним інтелектом, і компанією SpaceX Ілона Маска, які кидають виклик традиційним гігантам оборонного виробництва, пропонуючи більш швидкі інновації.

Війна в Україні показала зростаючу важливість безпілотників у сучасній війні. Barracuda розроблена так, щоб бути дешевою, швидкою в збірці і простою в запуску у великих кількостях, і може діяти як крилата ракета. Fury - дорожчий, малопомітний, далекобійний безпілотник, призначений для бою і спостереження.

"Разом з Rheinmetall ми створюємо системи, які можна швидко виробляти, широко розгортати і адаптувати в міру розвитку місій НАТО", - заявив Брайан Шимпф, генеральний директор Anduril Industries.

Rheinmetall

Rheinmetall - німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки (включно з БМП Lynx і Marder, танки Leopard 1/2), артилерійських систем (PzH 2000), боєприпасів (від 20 до 155 мм), систем ППО (Skynex), а також електроніки та дронів.

Концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси і ППО, а також планує відкрити завод в Україні.

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Rheinmetall Сполучені Штати Америки
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