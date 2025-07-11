Rheinmetall передал Украине новый спасательный комплекс для военных: как он работает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что модульная система, которую компания передала Украине, состоит из трех грузовых прицепов и тягачей для них.

Каждый из прицепов оснащен двумя контейнерными модулями с раздвижными элементами. В собранном виде раздвижные элементы образуют функциональный медицинский центр с различными зонами, включая неотложную помощь, рентген, операционную и реанимационное отделение.

В компании отмечают, что пункт помощи можно переместить, установить и ввести в эксплуатацию за очень короткое время.

Кроме этого, украинские военные прошли обучение на предприятии Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в Мекенбойрене. При обучении персонала основной фокус был сосредоточен на эксплуатации мобильной инфраструктуры и на техническом оборудовании внутри контейнеров.

Среди оснащения комплексов - аппараты искусственной вентиляции легких, рентген-аппараты, оборудование для мониторинга и хирургические инструменты.

В Rheinmetall отметили, что кампания получила заказ на дальнейшие поставки и учебные курсы, которые будут реализованы до конца 2026 года.