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У Rheinmetall очікують експансії українського miltech після війни

14:53 29.09.2026 Вт
3 хв
aimg Лев Шевченко
У Rheinmetall очікують експансії українського miltech після війни Фото: Олександр Кулаковський (в центрі) (Василь Чуріков)
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Україна після завершення війни зможе експортувати не лише оборонні технології та продукцію, а й досвід і експертизу, отримані під час війни. У Rheinmetall очікують подальшого виходу українського miltech на світові ринки.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова представництва дивізіону Digital Systems німецького концерну Rheinmetall Олександр Кулаковський.

Європа цікавиться українським досвідом

За словами Кулаковського, Європа зараз розглядає Україну як одного з найцінніших постачальників не лише технологій чи продуктів, а й досвіду, отриманого під час війни.

Він зазначив, що Україна заплатила за цей досвід найвищу ціну.

"Європа це усвідомлює, і європейські компанії збільшують свою присутність і активність в Україні", - сказав Кулаковський.

Він також зазначив, що Rheinmetall, на його особистий погляд, є найбільш гнучкою та швидкою серед великих європейських оборонних концернів, які першими зайшли на український ринок. За його словами, компанія має спільне підприємство в Україні, розвиває присутність своїх дивізіонів та підтримує Україну.

Український miltech може експортувати досвід

Кулаковський зазначив, що після завершення війни напрацьований досвід, технології та тактики їхнього застосування будуть поширюватися у світі.

На його думку, Україна має максимально монетизувати цей досвід.

"Це найцінніший ресурс, який ми можемо зараз запропонувати. На жаль, у нас не було вибору. Ми його отримуємо всупереч власній волі, але що робити", - сказав представник Rheinmetall.

Він очікує, що після війни відбуватиметься експансія українського miltech на зовнішні ринки.

"Звісно, буде експансія з України, буде експорт і досвіду, і експертизи, і технологій. Я сподіваюся, що це буде", - зазначив Кулаковський.

Українські фахівці можуть стати спеціалістами світового рівня

Представник Rheinmetall порівняв перспективи українського оборонного сектору з розвитком IT. За його словами, у мирні часи Україна займала лідерську позицію у сфері IT, а українські розробники вважалися одними з найкращих.

"Так і зараз, наші спеціалісти в оборонній сфері є одними з найкращих в світі", - сказав Кулаковський.

Представник Rheinmetall наголосив, що IT у сучасній війні охоплює інформаційні системи, безпілотні технології та загалом технологічну складову. На його думку, українські фахівці, які працюють у цій сфері, можуть стати спеціалістами світового рівня завдяки досвіду війни.

"Наші спеціалісти, гадаю, будуть спеціалістами світового рівня, які пройшли війну і знають, як вона ведеться, як вижити», - сказав Кулаковський.

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Тема виходу українського miltech на європейський ринок була однією з центральних на форумі "Оборона 2027". На ньому CEO NAUDI Сергій Гончаров закликав оборонну індустрію переходити від реактивної позиції до проактивної, тобто прогнозувати розвиток війни на півроку-рік уперед.

На тій самій панельній дискусії Кулаковський також заявив, що складність отримання дозволу від держави сильно гальмує вихід українських оборонних компаній на європейський ринок. За його словами, багато з таких компаній готові розвивати й інвестувати у виробничі спроможності поза межами України.

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