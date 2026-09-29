В Rheinmetall ожидают экспансии украинского miltech после войны

Украина по завершении войны сможет экспортировать не только оборонные технологии и продукцию, но и опыт и экспертизу, полученные во время войны. В Rheinmetall ожидают дальнейшего выхода украинского miltech на мировые рынки.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава представительства дивизиона Digital Systems немецкого концерна Rheinmetall Александр Кулаковский.

Европа интересуется украинским опытом

По словам Кулаковского, Европа сейчас рассматривает Украину как одного из самых ценных поставщиков не только технологий или продуктов, но и опыта, полученного во время войны.

Он отметил, что Украина заплатила за этот опыт высокую цену.

"Европа это отдает себе отчет, и европейские компании увеличивают свое присутствие и активность в Украине", - сказал Кулаковский.

Он также отметил, что Rheinmetall, по его личному мнению, является наиболее гибкой и быстрой среди крупных европейских оборонных концернов, которые первыми зашли на украинский рынок. По его словам, у компании есть совместное предприятие в Украине, развивает присутствие своих дивизионов и поддерживает Украину.

Украинский miltech может экспортировать опыт

Кулаковский отметил, что по завершении войны наработанный опыт, технологии и тактики их применения будут распространяться в мире.

По его мнению, Украина должна максимально монетизировать этот опыт.

"Это самый ценный ресурс, который мы можем сейчас предложить. К сожалению, у нас не было выбора. Мы его получаем вопреки собственной воле, но что делать", - сказал представитель Rheinmetall.

Он ожидает, что после войны будет происходить экспансия украинского miltech на внешние рынки.

"Конечно, будет экспансия из Украины, будет экспорт и опыта, и экспертизы, и технологий. Я надеюсь, что это будет", - отметил Кулаковский.

Украинские специалисты могут стать специалистами мирового уровня

Представитель Rheinmetall сравнил перспективы украинского оборонного сектора с развитием IT. По его словам, в мирное время Украина занимала лидерскую позицию в сфере IT, а украинские разработчики считались одними из лучших.

"Так и сейчас, наши специалисты в оборонной сфере являются одними из лучших в мире", - сказал Кулаковский.

Представитель Rheinmetall подчеркнул, что IT в современной войне охватывает информационные системы, беспилотные технологии и технологическую составляющую. По его мнению, работающие в этой сфере украинские специалисты могут стать специалистами мирового уровня благодаря опыту войны.

"Наши специалисты, думаю, будут специалистами мирового уровня, прошедшими войну и знающими, как она ведется, как выжить", - сказал Кулаковский.

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