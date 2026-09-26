ua en ru
Сб, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Прогнозувати на рік уперед: у NAUDI закликали змінити підхід до розробки зброї

09:03 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Лев Шевченко
Прогнозувати на рік уперед: у NAUDI закликали змінити підхід до розробки зброї Фото: Сергій Гончаров (ліворуч), CEO NAUDI (РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

CEO NAUDI Сергій Гончаров заявив, що українській оборонній індустрії потрібно переходити від реактивної позиції до проактивної - з прогнозуванням того, як розвиватиметься війна не лише найближчим часом, а й через півроку чи рік.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з форуму "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", організованого NAUDI та Radio NV.

Реакція на загрози запізнюється

За словами Гончарова, у 2026 році справдилися ризики, про які говорили ще з минулого року й на початку цього року, - застосування противником нових засобів ураження.

Проте ефективність реакції та взаємодії держави й бізнесу не була стовідсотковою: зараз індустрія реакційно вирішує питання протидії реактивним "Шахедам" і малим крилатим ракетам, і на це потрібно більше часу, ніж хотілося б.

Гончаров зазначив, що тенденція нарощування реактивної складової в засобах ураження противника була очевидною ще на початку минулого року. Проте, за його словами, ні держава, ні бізнес до кінця не скомунікували між собою, щоб бути готовими до масового застосування таких засобів.

Наразі рішення вже опрацьовуються, каже Гончаров, однак важливо розуміти: те, що розробляється сьогодні, не залишиться ефективним рятівним рішенням на кілька років.

Синергія з військовими та Генштабом

Така тенденція, за словами CEO NAUDI, буде постійною, тому індустрії потрібно проактивніше розробляти нові вироби - у синергії з бойовими підрозділами, Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Гончаров закликав прогнозувати рішення, ефективність яких буде на полі бою, максимально обмінюватися досвідом і масштабувати ті напрацювання, які здобувають українські інженери в кооперації з військовослужбовцями.

Саме в цьому, за його словами, полягає сила української оборонної індустрії - і це визнає весь світ. Поєднання технологічності рішень і новаційності на полі бою, підсумував Гончаров, дає змогу бути сильнішим та ефективнішим за противника.

Читайте також: Третій корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога: деталі операції (відео)

Сергій Гончаров вже порушував питання швидкої реакції на реактивні загрози противника - за його словами, не в повній мірі був зроблений акцент на захисті неба від швидкісних цілей на початку року, а основним обмеженням у розробці таких рішень традиційно залишався фінансовий ресурс.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Дрони
Новини
У Києві вранці знову приліт в офіс, атака триває з ночі: що відомо
У Києві вранці знову приліт в офіс, атака триває з ночі: що відомо
Аналітика
У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем