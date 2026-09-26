Прогнозувати на рік уперед: у NAUDI закликали змінити підхід до розробки зброї

CEO NAUDI Сергій Гончаров заявив, що українській оборонній індустрії потрібно переходити від реактивної позиції до проактивної - з прогнозуванням того, як розвиватиметься війна не лише найближчим часом, а й через півроку чи рік.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з форуму "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", організованого NAUDI та Radio NV.

Реакція на загрози запізнюється

За словами Гончарова, у 2026 році справдилися ризики, про які говорили ще з минулого року й на початку цього року, - застосування противником нових засобів ураження.

Проте ефективність реакції та взаємодії держави й бізнесу не була стовідсотковою: зараз індустрія реакційно вирішує питання протидії реактивним "Шахедам" і малим крилатим ракетам, і на це потрібно більше часу, ніж хотілося б.

Гончаров зазначив, що тенденція нарощування реактивної складової в засобах ураження противника була очевидною ще на початку минулого року. Проте, за його словами, ні держава, ні бізнес до кінця не скомунікували між собою, щоб бути готовими до масового застосування таких засобів.

Наразі рішення вже опрацьовуються, каже Гончаров, однак важливо розуміти: те, що розробляється сьогодні, не залишиться ефективним рятівним рішенням на кілька років.

Синергія з військовими та Генштабом

Така тенденція, за словами CEO NAUDI, буде постійною, тому індустрії потрібно проактивніше розробляти нові вироби - у синергії з бойовими підрозділами, Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Гончаров закликав прогнозувати рішення, ефективність яких буде на полі бою, максимально обмінюватися досвідом і масштабувати ті напрацювання, які здобувають українські інженери в кооперації з військовослужбовцями.

Саме в цьому, за його словами, полягає сила української оборонної індустрії - і це визнає весь світ. Поєднання технологічності рішень і новаційності на полі бою, підсумував Гончаров, дає змогу бути сильнішим та ефективнішим за противника.