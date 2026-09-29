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Данія купила дев'ять НРК Dropla у компанії, яку заснували українці: для чого вони армії

09:21 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Данія купила дев'ять НРК Dropla у компанії, яку заснували українці: для чого вони армії Фото: НРК Dropla 4×4 (FMI KOM)
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Збройні сили Данії отримали дев'ять НРК Dropla 4×4. Вони потрібні для підготовки операторів дронів, зокрема призовників, у Данському оборонному центрі дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство оборонних закупівель Данії (FMI).

Що закупила Данія

Данське агентство оборонних закупівель FMI повідомило 28 вересня, що придбало дев'ять наземних безпілотних комплексів (НРК) Dropla 4×4 для Данського оборонного центру дронів. У повідомленні агентства не йдеться про вартість замовлення.

Данську версію Dropla 4×4 спочатку поставили без кріплення для зброї. Проте FMI вже вивчає можливість оснастити машини додатковим обладнанням. Ідеться, зокрема, про дистанційно керовану бойову станцію, яка дає змогу солдату наводити й стріляти з кулемета з безпечної відстані, а також про обладнання зв'язку.

Данія купила дев'ять НРК Dropla у компанії, яку заснували українці: для чого вони армії

Фото: НРК Dropla 4×4 (FMI KOM)

В агентстві зазначили, що ці плани спираються на досвід України та власні випробування інших НРК у Данії.

Начальник Сухопутного дивізіону FMI полковник Томас Огендаль Кнудсен наголосив, що безпілотні системи швидко розвиваються. Тому, за його словами, військовим потрібно вже зараз набувати досвіду роботи з ними й долучати їх до навчання солдатів.

Нові машини дають змогу центру дронів працювати з наземними безпілотниками та водночас вивчати, як цю технологію можна використовувати у Збройних силах надалі.

Заснована у 2023 році як дансько-українське партнерство, Dropla Tech розробляє рішення на основі штучного інтелекту для виявлення загроз і автономного розмінування. Штаб-квартира компанії розташована в Оденсе, а її дослідницько-розробницькі підрозділи працюють в Україні.

Компанію заснували четверо українців: В'ячеслав Швайдак, Дмитро Зарубін, Максим Ткаченко та Ілларіон Карнаух, писало видання Defender Media.

Флагманський продукт компанії - система Blue Eyes. Це автономна система виявлення вибухонебезпечних предметів, яка використовує моделі ШІ, натреновані на реальних бойових даних.

У серпні 2025 року Dropla Tech залучила 2,4 мільйонів євро інвестицій від Данського експортно-інвестиційного фонду (EIFO), Maj Invest та Final Frontier.

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У вересні Третій армійський корпус під час наступальної операції "Вівальді" на півночі Донеччини вперше у світі застосував наземні роботизовані системи-камікадзе на відстані понад 10 кілометрів за лінією російських військ. Їх доставляли важкі дрони-бомбардувальники Третьої штурмової бригади.

Також РБК-Україна писало, що Третій армійський корпус перетворив радянські БТР-60 на великі дрони-камікадзе, якими знищували російські укріплення.

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