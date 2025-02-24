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Rheinmetall хоче перевести два цивільних заводи на виробництво зброї

Ілюстративне фото: Rheinmetall хоче перевести два цивільних заводи на виробництво зброї (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує перепрофілювати два своїх заводи, на яких виробляють автомобільні деталі. Підприємства можуть стати військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що замість виробництва деталей для автомобілів та інших цивільних компонентів Rheinmetall планує в майбутньому виробляти боєприпаси на заводах у Берліні та Нойсі.

Однак остаточне рішення ще не прийнято.

Наразі заводи належать підрозділу Power Systems, що опікується продукцією для автопрому та енергетики. Заводи відчувають на собі негативні наслідки кризи в автомобільній промисловості. Адже продажі за три квартали 2024 року дещо скоротилися. Водночас продажі військової продукції за цей самий період зросли на 64,3%. 

У компанії підтвердили журналістам, що справді розглядають перепрофілювання підприємств, проте рішення ще не ухвалене. 

"Що стосується військової продукції, Rheinmetall зараз використовує усі доступні варіанти, щоб збільшити виробництво, зокрема боєприпасів… Проте фінальних рішень з приводу цього задуму ще не ухвалювали", – зазначили у відповіді. 

Rheinmetall

Осінню минулого року генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що Rheinmetall добудовує другий завод в Україні. Хоча, як уточнив сьогодні в інтерв'ю Паппергер, запрацює він тільки у 2026 році, оскільки були затримки.

Також ми писали, що в січні стало відомо про те, що Rheinmetall поставить Україні додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard.

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