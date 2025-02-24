Rheinmetall хочет перевести два гражданских завода на производство оружия

Отмечается, что вместо производства деталей для автомобилей и других гражданских компонентов Rheinmetall планирует в будущем производить боеприпасы на заводах в Берлине и Нойсе.

Однако окончательное решение еще не принято.

Сейчас заводы принадлежат подразделению Power Systems, которое занимается продукцией для автопрома и энергетики. Заводы ощущают на себе негативные последствия кризиса в автомобильной промышленности. Ведь продажи за три квартала 2024 года несколько сократились. В то же время продажи военной продукции за этот же период выросли на 64,3%.

В компании подтвердили журналистам, что действительно рассматривают перепрофилирование предприятий, однако решение еще не принято.

"Что касается военной продукции, Rheinmetall сейчас использует все доступные варианты, чтобы увеличить производство, в том числе боеприпасов... Однако финальные решения по поводу этой затеи еще не принимались", - отметили в ответе.

Rheinmetall

Осенью прошлого года генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Rheinmetall достраивает второй завод в Украине. Хотя, как уточнил сегодня в интервью Паппергер, заработает он только в 2026 году, поскольку были задержки.