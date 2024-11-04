ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого заводу в Україні, - Рютте

Берлін, Понеділок 04 листопада 2024 19:12
UA EN RU
Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого заводу в Україні, - Рютте Ілюстративне фото: Rheinmetall збудує другий завод в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецький оборонний концерн Rheinmetall добудовує другий завод в Україні. Перший завод відкрили лише нещодавно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Рютте зазначив, що німецька оборонна промисловість має вирішальне значення для безпеки Європи та оборони України.

Зокрема, у Баварії американські та європейські компанії спільно з НАТО виробляють 1000 зенітних ракет для ППО Patriot на новому заводі.

"Німецька збройова компанія Rheinmetall щойно відкрила перший завод в Україні, а другий завод скоро буде побудований. А з 2022 року Rheinmetall значно збільшила виробництво боєприпасів", - додав Рютте.

За його словами, країни НАТО мають нарощувати темпи виробництва, щоб забезпечити безпеку для мільярда громадян.

"Тому ми посилюємо підтримку України і вже співпрацюємо з Європейським союзом та іншими партнерами-однодумцями по всьому світу", - заявив генсек.

Rheinmetall в Україні

Нагадаємо, наприкінці жовтня директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що його компанія відкрила в Україні перший завод. Усього таких збудують чотири.

Він уточнював, що на одному з таких заводів виготовлятимуть боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Марк Рютте Rheinmetall Допомога Україні
NEWS
Двері відкриті. Бригади ЗСУ закликають військових повертатись після СЗЧ
Двері відкриті. Бригади ЗСУ закликають військових повертатись після СЗЧ
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США