Rheinmetall поставить Україні ще 180 тисяч снарядів для установок Gepard

Міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Вартість замовлення становить двозначну кількість мільйонів євро і фінансується Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rheinmetall .

За даними пресслужби, нове замовлення на HEI-T снарядів (фугасно-запальні з трасером) було отримано в грудні 2024 року.

Загалом із лютого 2023 року компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання 300 тисяч снарядів Gepard в Україну.

Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної повторної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони вироблятимуться на заводі Rheinmetall в Унтерлюссе. Через збільшений попит на 35-мм боєприпаси виробничу лінію на об'єкті було перебудовано в дуже короткі терміни навесні 2023 року.

На сьогодні Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних танків Gepard, які були зняті з озброєння Бундесвером. Вони довели свою цінність у протиповітряній обороні.

Rheinmetall також постачає Україні різні сучасні системи протиповітряної оборони, як-от Skynex, що використовують програмовані боєприпаси повітряного підриву AHEAD.