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Rheinmetall поставить Україні ще 180 тисяч снарядів для установок Gepard

Україна, Понеділок 06 січня 2025 12:41
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Rheinmetall поставить Україні ще 180 тисяч снарядів для установок Gepard Фото: Rheinmetall поставить в Україну додаткові снаряди для Gepard (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Вартість замовлення становить двозначну кількість мільйонів євро і фінансується Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rheinmetall.

За даними пресслужби, нове замовлення на HEI-T снарядів (фугасно-запальні з трасером) було отримано в грудні 2024 року.

Загалом із лютого 2023 року компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання 300 тисяч снарядів Gepard в Україну.

Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної повторної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони вироблятимуться на заводі Rheinmetall в Унтерлюссе. Через збільшений попит на 35-мм боєприпаси виробничу лінію на об'єкті було перебудовано в дуже короткі терміни навесні 2023 року.

На сьогодні Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних танків Gepard, які були зняті з озброєння Бундесвером. Вони довели свою цінність у протиповітряній обороні.

Rheinmetall також постачає Україні різні сучасні системи протиповітряної оборони, як-от Skynex, що використовують програмовані боєприпаси повітряного підриву AHEAD.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина надала значну кількість обладнання, включно із системами протиповітряної оборони, танками Leopard, гаубицями, боєприпасами та засобами для розмінування.

Зокрема, до останнього пакета допомоги в грудні увійшло 15 танків Leopard 1 A5, дві зенітні самохідні установки Gepard із запчастинами.

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