Rheinmetall готовий допомогти з озброєнням для миротворців в Україні

Миротворча місія ЄС в Україні

Наприкінці лютого у ЗМІ з'явилась інформація про те, що країни Європи можуть відправити в Україну контингент чисельністю 30 тисяч військових. Миротворці будуть розміщені для захисту об'єктів критичної інфраструктури у тилу. Втім, як вважають експерти, для ефективного примушування Росії до миру необхідна більша кількість бійців.

Голова Білого дому Дональд Трамп зазначав, що питання відправки миротворців повинні взяти на себе країни Європи.

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