Rheinmetall готов помочь с вооружением для миротворцев в Украине

Во время пресс-конференции Паппергер отметил, что пока конкретные разговоры об обеспечении миротворцев не ведутся. Впрочем, Rheinmetall может предложить "более 2000 наименований".

DW также напоминает, что о готовности отправить в Украину миротворцев уже заявлял ряд европейских стран: Великобритания, Франция, Дания и Швеция.

В качестве примера Паппергер назвал поставку немецкой танковой бригады в Литву, развертывание которой должно завершиться до 2027-го. По его словам, речь может идти "прежде всего о танках и бронированных автомобилях". В частности упомянул о средствах радиоэлектронной борьбы, а также разведывательных дронах, которые могут понадобиться для контроля тишины на линии разграничения. В связи с этим он также назвал разведывательные спутники, в которые сейчас инвестирует концерн.