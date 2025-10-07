РФ звинуватила ЗСУ у спробі атакувати Нововоронезьку АЕС: дрон "придушили", але є нюанс

Зазначається, що росіяни нібито придушили бойовий дрон технічними засобами в районі Нововоронезької АЕС. При цьому він все одно вибухнув після зіткнення з баштовою випарною градирнею діючого енергоблоку №6.

Росенергоатом стверджує, що в результаті вибуху дрона руйнувань і постраждалих немає.

"Безпека експлуатації атомної станції забезпечена, радіаційний фон на промисловому майданчику Нововоронезької АЕС і прилеглої території не змінювався і відповідає природним значенням. На місці працюють правоохоронні органи", - йдеться у дописі.

Росіяни також повідомили, що вибух безпілотника на роботу станції не вплинув.