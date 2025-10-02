ua en ru
Путін погрожує вдарити по українських АЕС: вже готове "виправдання"

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія може завдати удару по українських атомних електростанціях під вигаданим приводом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ російського диктатора Володимира Путіна на Валдайському форумі.

Путін нафантазував, що російські енергетики нібито не можуть полагодити електромережі, що ведуть до Запорізької АЕС, оскільки ділянка, де вони розташовані, знаходиться в зоні досяжності української артилерії.

Також диктатор звинуватив співробітників МАГАТЕ, які присутні на станції, у тому, що вони "мовчать, але все бачать".

"Це небезпечна гра, і на тій стороні люди теж повинні розуміти. Якщо вони будуть із цим грати, у них є ще атомні електростанції на їхньому боці. І що нам заважає відповідати дзеркально? Нехай задумаються над цим", - погрожує голова Кремля.

Блекаут на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває у стані блекауту вже дев'ять днів.

Як зазначив сьогодні головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, це аварійна ситуація, яка може перерости в аварію.

За його словами, окупанти створюють перешкоди для відновлення електропостачання АЕС.

Подача електроенергії на АЕС насамперед потрібна для охолодження реакторів. Зараз цей процес повністю залежить від генераторів.

