Путін погрожує вдарити по українських АЕС: вже готове "виправдання"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ російського диктатора Володимира Путіна на Валдайському форумі.

Путін нафантазував, що російські енергетики нібито не можуть полагодити електромережі, що ведуть до Запорізької АЕС, оскільки ділянка, де вони розташовані, знаходиться в зоні досяжності української артилерії.

Також диктатор звинуватив співробітників МАГАТЕ, які присутні на станції, у тому, що вони "мовчать, але все бачать".

"Це небезпечна гра, і на тій стороні люди теж повинні розуміти. Якщо вони будуть із цим грати, у них є ще атомні електростанції на їхньому боці. І що нам заважає відповідати дзеркально? Нехай задумаються над цим", - погрожує голова Кремля.