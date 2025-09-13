РФ не зупиниться на Польщі? Україна в ООН озвучила, де далі чекати ворожі дрони

Мельник наголосив, що це було свідоме рішення Росії перетнути чергову червону лінію і випробувати терпіння міжнародної спільноти.

За його словами, якщо ці дії залишаться без реакції, Росія не зупиниться на Польщі.

"Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, які падатимуть на інші європейські країни. А післязавтра щось може "випадково" перелетіти Атлантику", - сказав він.

На його переконання, обов'язком Радбезу є запобігти такому сценарію, перш ніж буде пізно. Якщо ж Радбез не зупинить нову фазу ескалації, то світ опиниться на межі Третьої світової війни.

Мельник закликав держави-члени ООН запроважити узгоджені санкційнії дій для "придушення російської воєнної машини, перекриття її ланцюгів постачання і зупинки потоку компонентів для дронів і ракет".