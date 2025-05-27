РФ зухвало "виправдовує" удари по Україні та погрожує новими атаками

"Збройні сили Росії продовжать завдавати удари у відповідь на будь-які терористичні атаки і провокації київського режиму", - заявили у Міноборони РФ.

Російське командування заявило, що Київ, за підтримки окремих країн Європи, зробив низку провокаційних кроків для зриву переговорів які нібито ініціювала Росія.

Ба більше, росіяни традиційно заявляють, що б'ють лише по військових об'єктах та ВПК в Україні.

Переговори Росії та України у Туреччині

16 травня в Туреччині відбулися перші за кілька років прямі переговори між представниками України та Росії. До країни також прибув президент Володимир Зеленський із наміром особисто зустрітися з Володимиром Путіним, однак той проігнорував ініціативу до діалогу.

Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, а російську - радник президента РФ Володимир Мединський

За результатами перемовин сторони домовились про масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Обмін відбувся цими вихідними в три етапи.

Однак з 16 травня Росія затягує будь-які рішення щодо перемир'я. Ба більше вчора російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що Росію роблять винною у вторгненні в Україну.

Масштабні обстріли України

Нагадаємо, минулими вихідними російські військові завдали трьох масованих комбінованих атак по території України.Зокрема, у ніч на 26 травня агресор обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".