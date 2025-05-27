РФ дерзко "оправдывает" удары по Украине и угрожает новыми атаками

"Вооруженные силы России продолжат наносить удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима", - заявили в Минобороны РФ.

Российское командование заявило, что Киев, при поддержке отдельных стран Европы, предпринял ряд провокационных шагов для срыва переговоров, которые якобы инициировала Россия.

Более того, россияне традиционно заявляют, что бьют только по военным объектам и ВПК в Украине.

Переговоры России и Украины в Турции

16 мая в Турции состоялись первые за несколько лет прямые переговоры между представителями Украины и России. В страну также прибыл президент Владимир Зеленский с намерением лично встретиться с Владимиром Путиным, однако тот проигнорировал инициативу к диалогу.

Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров, а российскую - советник президента РФ Владимир Мединский

По результатам переговоров стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате "тысяча на тысячу". Обмен состоялся в эти выходные в три этапа.

Однако с 16 мая Россия затягивает любые решения по перемирию. Более того, вчера российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что Россию делают виновной во вторжении в Украину.

Масштабные обстрелы Украины

Напомним, в минувшие выходные российские военные нанесли три массированных комбинированных атаки по территории Украины, в частности, в ночь на 26 мая агрессор обстрелял страну крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и выпустил по стране более 300 ударных "Шахедов".