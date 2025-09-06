РФ зранку запустила "Шахеди" по Україні: у яких областях попередили про загрозу

Удар по Україні вночі 6 вересня

Нагадаємо, Росія в ніч на 6 вересня випустила по Україні 91 дрон. Зафіксовані влучання у восьми локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.

Сили протиповітряної оборони ліквідували 68 ворожих дронів на півночі та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 4 локаціях.

Також повідомлялось, що в ніч на 6 вересня Росія обстріляла залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" кажуть, що через атаку дільниця перед Слов'янськом знеструмлена. Внаслідок атаки низка потягів затримується.