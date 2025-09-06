RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ с утра запустила "Шахеды" по Украине: в каких областях предупредили об угрозе

Фото: РФ с утра запустила "Шахеды" по Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 6 сентября, запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Сейчас наблюдается угроза для северных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину, БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину", - сообщили в Воздушных силах.

Также ранее об угрозе ударных беспилотников предупреждали жителей Черниговской области, а также Вышгородского района Киевской области.

Кроме того, недавно мониторинговые паблики сообщали о пуске вражеских ударных дронов с нескольких направлений.

Удар по Украине ночью 6 сентября

Напомним, Россия в ночь на 6 сентября выпустила по Украине 91 дрон. Зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях, падение сбитых (обломки) - на 4 локациях.

Также сообщалось, что в ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" говорят, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. В результате атаки ряд поездов задерживается.

Воздушная тревогаДрони