РФ зранку вдарила КАБами по Запорізькій області: пошкоджено енергетику та газопостачання

Російська армія вранці понеділка, 25 серпня, завдала ударів керованими авіаційними бомбами по території Запорізької області. Є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За попередніми даними, ворог завдав ударів по Кушугумській громаді.
Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопостачання.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Федоров.
Варто зауважити що близько 07:00 у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Однак тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару з півдня.
А ось о 06:30 у Запорізькій області було оголошено тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.
Нагадаємо, ввечері неділі, 24 серпня, російська армія знову запустила ударні дрони типу "Шахед" по території України. Вони заходили у повітряний простір України з північного напрямку.
Вже повідомлялось про вибухи у Харкові. Однак станом на 00:50 не повідомлялось про постраждалих чи руйнування.
Також вночі повідомлялось про масовану атаку дронів на місто Суми - місці влучання сталась пожежа. Про постраждалих не повідомлялось.