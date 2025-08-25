РФ зранку вдарила КАБами по Запорізькій області: пошкоджено енергетику та газопостачання

За попередніми даними, ворог завдав ударів по Кушугумській громаді.

Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопостачання.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Федоров.

Варто зауважити що близько 07:00 у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Однак тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару з півдня.

А ось о 06:30 у Запорізькій області було оголошено тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.