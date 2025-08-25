RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ утром ударила КАБами по Запорожской области: повреждены энергетика и газоснабжение

Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром понедельника, 25 августа, нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по территории Запорожской области. Есть разрушения.

По предварительным данным, враг нанес удары по Кушугумской громаде.

В результате обстрелов повреждены дома, линии электропередач и газоснабжения.

"Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Федоров.

Стоит заметить, что около 07:00 в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Однако тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара с юга.

А вот в 06:30 в Запорожской области была объявлена тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.

 

Вражеские атаки дронами

Напомним, вечером воскресенья, 24 августа, российская армия снова запустила ударные дроны типа "Шахед" по территории Украины. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.

Уже сообщалось о взрывах в Харькове. Однако по состоянию на 00:50 не сообщалось о пострадавших или разрушениях.

Также ночью сообщалось о массированной атаке дронов на город Сумы - в месте попадания произошел пожар. О пострадавших не сообщалось.

Читайте РБК-Украина в Google News