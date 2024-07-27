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РФ зобов'яже українські школи в окупації розповсюджувати Z-літературу, - ЦНС

Субота 27 липня 2024 03:52
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РФ зобов'яже українські школи в окупації розповсюджувати Z-літературу, - ЦНС Фото: ілюстративний кадр російської пропаганди (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія на тимчасово окупованих територіях України продовжує свою кампанію "по промиванню мізків українських дітей". Зокрема, ворог зобов'яже розповсюджувати Z-літературу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС)

Як зазначається, для свого плану ворог склав список фронтової поезії, розповідей військових і нарисів про "героїв руської весни", які мають "зберегти пам'ять" про війну проти України. Цей перелік буде обов'язковим для шкіл, бібліотек і культурних центрів, що знаходяться в окупації.

Каталог рекомендованої літератури в Міносвіти РФ надали центр "Традиція" кремлівського пропагандиста Захара Прилєпіна і фонд "Захисники вітчизни". Загалом у списку зазначено 15 книг із серії "КМД", яку редагує сам Прилєпін.

Крім того, автори списку рекомендували поширювати картини і скульптури, які пов'язані з війною в Україні. Зокрема, погруддя військових злочинців.

До цього на окупованих територіях Херсонської області ворог встановив плиту на честь 23 російських загарбників, яких успішно ліквідували ЗСУ.

Нагадаємо, що з 1 вересня цього року окупанти запроваджують у всіх школах на окупованих територіях України обов'язкову військову підготовку українських дітей. Зокрема, для учнів у випускних 8-х і 10-х класах запроваджуватиметься новий предмет "Основи безпеки та захисту Батьківщини".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники вербують дітей в окупації у військове училище збройних сил РФ. Йдеться про філію Нахімовського військово-морського училища.

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