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РФ обяжет украинские школы в оккупации распространять Z-литературу, - ЦНС

Суббота 27 июля 2024 03:52
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РФ обяжет украинские школы в оккупации распространять Z-литературу, - ЦНС Фото: иллюстративный кадр русской пропаганды (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия на временно оккупированных территориях Украины продолжает свою кампанию "по промыванию мозгов украинских детей". В частности, враг обяжет ряд учреждений распространять Z-литературу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС)

Как отмечается, для своего плана враг составил список фронтовой поэзии, рассказов военных и очерков о "героях русской весны", которые должны "сохранить память" о войне против Украины. Этот список будет обязательным для школ, библиотек и культурных центров, которые находятся в оккупации.

Каталог рекомендованной литературы в Минобразования РФ предоставили центр "Традиция" кремлевского пропагандиста Захара Прилепина и фонд "Защитники отечества". В списке указано 15 книг из серии "КМД", которую редактирует сам Прилепин.

Кроме того, авторы списка рекомендовали распространять картины и скульптуры, связанные с войной в Украине. В частности, бюст военных преступников.

До этого на оккупированных территориях Херсонской области враг установил плиту в честь 23 российских захватчиков, которых успешно ликвидированны ВСУ.

Напомним, что с 1 сентября этого года оккупанты вводят во всех школах на оккупированных территориях Украины обязательную военную подготовку украинских детей. В частности, для учащихся в выпускных 8-х и 10-х классов вводиться новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики вербуют детей в оккупации в военное училище вооруженных сил РФ. Речь идёт о филиале Нахимовского военно-морского училища.

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