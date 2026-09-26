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РФ знову вдарила по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві

10:42 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія вдарила по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві (РБК-Україна)

Російські війська вранці 26 вересня знову завдали удару по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві. Серед працівників підприємства загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Сьогодні вранці росіяни знову завдали удару по нашому заводу фармацевтичної компанії Дарниця", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

"Просимо, як і минулого разу, про інформаційну тишу. Не публікуйте фото й відео, не описуйте місця та наслідки удару, не додавайте деталей у коментарях. Не допомагайте ворогу оцінювати результати його атак", - додали у компанії.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві 23 вересня. Тоді серед працівників підприємства загиблих теж не було.

До того ж у червні росіяни вже били по фармзаводу "Дарниця" у Києві.

У компанії в коментарі РБК-Україна оцінили ризик дефіциту ліків та сказали, що буде з цінами на препарати на тлі російських атак.

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