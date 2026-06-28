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Росіяни вдарили по фармзаводу "Дарниця" у Києві

15:11 28.06.2026 Нд
1 хв
Чи відомі наслідки атаки?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни вдарили по фармзаводу "Дарниця" у Києві Фото: росіяни вдарили по фармзаводу "Дарниця" у Києві (darnytsia.ua)
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Під час нічної атаки Росії на Київ 28 червня постраждала фармацевтична компанія "Дарниця".

Як передає РБК-Україна, про це повідомила член стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", - написала Загорій у Facebook.

За її словами, загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу.

Атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 28 червня російські війська запустили декілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Ще одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горіло СТО. Також горіла нежитлова будівля.

Загалом У ніч на 28 червня Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 142 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання ракети та 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

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