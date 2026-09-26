РФ снова ударила по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве

Напомним, российские войска нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве 23 сентября. Тогда среди работников предприятия погибших тоже не было.

К тому же в июне россияне уже били по фармзаводу "Дарница" в Киеве.

В компании в комментарии РБК-Украина оценили риск дефицита лекарства и сказали, что будет с ценами на препараты на фоне российских атак.