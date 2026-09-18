Вересень-жовтень покажуть. Як у "Дарниці" оцінюють ризик дефіциту ліків та що буде з цінами

Руйнування складів впливає на доступність лікарських засобів, адже йдеться не лише про втрату готової продукції, а й про необхідність заново вибудовувати частину ланцюга постачання.

Чи є загроза загальнонаціонального дефіциту?

За словами Загорій, відновлення запасів потребує часу - від повторного виробництва та контролю якості до доставки в аптеки. В умовах регулярних повітряних тривог і повторних атак цей процес ускладнюється.

Водночас оцінювати ситуацію як загальнонаціональний дефіцит ліків лише за фактом знищення окремих складів було б некоректно. Для цього потрібно розуміти втрачені обсяги, залишки на інших майданчиках і терміни наступних поставок.

"Окрему увагу варто приділяти препаратам, де можливості швидкого заміщення обмежені: мова про лікарські засоби з невеликою кількістю постачальників, без повноцінних аналогів або з жорсткими вимогами до температурного режиму. Саме за такими позиціями локальні перебої потенційно можуть бути відчутнішими", - пояснила вона.

Чи вистачить резервів і чим варто запастися?

Як зауважила Загорій, говорити про те, чи достатньо резервів для безперебійного забезпечення пацієнтів ліками, можна лише маючи актуальну картину по конкретних групах препаратів і ланцюгах постачання.

Водночас вона зазначає, що мати домашню аптечку й запас призначених ліків за нинішніх умов розумно - особливо якщо препарати приймаються постійно і перерва в лікуванні небезпечна для здоров'я.

Що буде з цінами на базові препарати?

На першому етапі додаткові витрати фактично лягають на бізнес. Проте при повторенні таких сценаріїв бізнесу доводиться працювати з вищими витратами - тримати більші страхові запаси, розосереджувати їх і дублювати логістику. У такому разі воєнні ризики стають постійною складовою собівартості та можуть створювати тиск на ціну.

"Але тут важливо розрізняти виробника й аптеку, адже кінцева ціна не залежить від тільки виробника препаратів, а й від цінової політики самої мережі. Вересень-жовтень дадуть змогу краще оцінити, чи матимуть нинішні втрати разовий характер, чи вони почнуть створювати системний тиск на доступність і собівартість лікарських засобів", - заявила Загорій.