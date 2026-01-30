РФ знову поширює фейк про "звірства ЗСУ" в Миргороді, - ЦПД
Пропагандистські ресурси РФ поширюють чергові фейки про "звірства ЗСУ" в Мирнограді. Жодних доказів цих звинувачень немає, а історії ґрунтуються на свідченнях одного мешканця окупованої території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
ЦПД фіксує продовження дезінформаційної кампанії РФ проти ЗСУ. Російські пропагандистські ресурси стверджують, що українські військові цілеспрямовано начебто морили голодом населення Мирнограда, обстрілюючи тих, хто доставляв продовольство.
Крім того, вони поширюють твердження, що мирні жителі стали "мішенню для всіх видів озброєння".
Як і раніше, жодних доказів цих "злочинів" немає. Всі матеріали базуються на розповідях одного місцевого мешканця, який зараз перебуває на окупованій території та залежить від російських військових.
"Систематичне поширення таких фейків допомагає Кремлю виправдовувати продовження війни проти України та відволікати увагу світу від злочинів російських військ", - наголосили в ЦПД.
Пропаганда РФ проти ЗСУ
Нагадаємо, що в ЦПД наголошують, що російська пропаганда системно намагається дискредитувати Україну та її армію, поширюючи фейки, які безпідставно пов’язують ЗСУ з кримінальними інцидентами.
Зокрема, пропагандисти використовують штучний інтелект, створюючи відео нібито від імені українських військових. У соцмережах з’являються згенеровані ШІ ролики, де персонажі, які видають себе за військових, емоційно стверджують про нібито брак їжі та техніки.
Раніше РБК-Україна повідомляло про черговий фейк російської пропаганди, який нібито стверджує, що українським військовим наказують розстрілювати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон. Ці чутки поширювали анонімні джерела, без будь-яких документів, фото чи офіційного підтвердження.
У ЦПД підкреслили, що твердження про "стрілянину по своїх" є дзеркальною проекцією практик російської армії, які кремлівська пропаганда намагається приписати ЗСУ.