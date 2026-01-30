ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

РФ снова распространяет фейк о "зверствах ВСУ" в Миргороде, - ЦПД

Украина, Пятница 30 января 2026 17:13
РФ снова распространяет фейк о "зверствах ВСУ" в Миргороде, - ЦПД Фото: проапаганда РФ распространяет фейки о ВСУ на Донбассе (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Пропагандистские ресурсы РФ распространяют очередные фейки о "зверствах ВСУ" в Мирнограде. Никаких доказательств этих обвинений нет, а истории основываются на показаниях одного жителя оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформациипри СНБО.

ЦПИ фиксирует продолжение дезинформационной кампании РФ против ВСУ. Российские пропагандистские ресурсы утверждают, что украинские военные целенаправленно якобы морили голодом население Мирнограда, обстреливая тех, кто доставлял продовольствие.

Кроме того, они распространяют утверждение, что мирные жители стали "мишенью для всех видов вооружения".

Как и раньше, никаких доказательств этих "преступлений" нет. Все материалы базируются на рассказах одного местного жителя, который сейчас находится на оккупированной территории и зависит от российских военных.

"Систематическое распространение таких фейков помогает Кремлю оправдывать продолжение войны против Украины и отвлекать внимание мира от преступлений российских войск", - отметили в ЦПИ.

Пропаганда РФ против ВСУ

Напомним, что в ЦПИ отмечают, что российская пропаганда системно пытается дискредитировать Украину и ее армию, распространяя фейки, которые безосновательно связывают ВСУ с криминальными инцидентами.

В частности, пропагандисты используют искусственный интеллект, создавая видео якобы от имени украинских военных. В соцсетях появляются сгенерированные ИИ ролики, где персонажи, выдающие себя за военных, эмоционально утверждают о якобы нехватке еды и техники.

Ранее РБК-Украина сообщало об очередном фейке российской пропаганды, который якобы утверждает, что украинским военным приказывают расстреливать своих солдат, которые хотят оставить позиции или сдаться в плен. Эти слухи распространяли анонимные источники, без каких-либо документов, фото или официального подтверждения.

В ЦПИ подчеркнули, что утверждение о "стрельбе по своим" является зеркальной проекцией практик российской армии, которые кремлевская пропаганда пытается приписать ВСУ.

