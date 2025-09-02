РФ знову била по портах в Ізмаїльському районі: що відомо про наслідки

Російські війська атакували Ізмаїльський район 20 серпня. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Також виникли пожежі. Постраждала одна людина.

Також цей район зазнав атаки в ніч на 2 липня. Тоді під ударом дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилася Вилківська територіальна громада. Була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура.

У ніч на 16 липня внаслідок атаки дронами Ізмаїльського району було вражено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа.