РФ знову била по портах в Ізмаїльському районі: що відомо про наслідки

Ілюстративне фото: пожежа внаслідок російського обстрілу (Facebook dsns.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

В ніч на 2 вересня російські війська вчергове атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", - повідомили в РДА.

Пожежі оперативно ліквідовані.

Раніше повідомлялось про вибухи в Ізмаїльському районі та рух групи ворожих ударних БпЛА у бік Татарбунарського району Одеської області.

Російські війська атакували Ізмаїльський район 20 серпня. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Також виникли пожежі. Постраждала одна людина.

Також цей район зазнав атаки в ніч на 2 липня. Тоді під ударом дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилася Вилківська територіальна громада. Була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура.

У ніч на 16 липня внаслідок атаки дронами Ізмаїльського району було вражено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа.

