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РФ знову б'є по цивільних: у Херсонській області серед поранених 9-річна дитина

Фото: сім поранених внаслідок обстрілів Херсонщини (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок чергових обстрілів населених пунктів Херсонської області постраждали семеро цивільних, серед них 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонського обласної прокуратури.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

Станом на 18:00 внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини постраждало семеро цивільних.

Військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійський обстріл селища Білозерка Херсонського району. Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро мирних жителів, серед яких 9-річний хлопчик.

Також під черговими обстрілами було й передмістя Херсона - селище Антонівка. Там поранення отримала ще одна людина. 

Обстріл України 26 липня

У ніч на 26 липня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, обстрілявши кілька областей одночасно.

Серед іншого постраждав Харків - по місту завдали понад 20 ударів упродовж трьох годин. Один із ворожих ударів припав на місце роботи рятувальників, унаслідок чого кілька з них отримали поранення.

Під вогнем опинилися також Кам’янське та Дніпро. У Дніпрі від обстрілу загинуло щонайменше троє людей, а одним з об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse.

У місті Шостка, що на Сумщині, внаслідок атаки поранено трьох цивільних.

Загалом відомо, що російські війська випустили по Україні 208 дронів і 27 ракет, зосередивши удари переважно по Дніпропетровській області.

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Херсонська областьВійна Росії проти України