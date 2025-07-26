РФ знову б'є по цивільних: у Херсонській області серед поранених 9-річна дитина

Обстріл України 26 липня

У ніч на 26 липня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, обстрілявши кілька областей одночасно.

Серед іншого постраждав Харків - по місту завдали понад 20 ударів упродовж трьох годин. Один із ворожих ударів припав на місце роботи рятувальників, унаслідок чого кілька з них отримали поранення.

Під вогнем опинилися також Кам’янське та Дніпро. У Дніпрі від обстрілу загинуло щонайменше троє людей, а одним з об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse.

У місті Шостка, що на Сумщині, внаслідок атаки поранено трьох цивільних.

Загалом відомо, що російські війська випустили по Україні 208 дронів і 27 ракет, зосередивши удари переважно по Дніпропетровській області.

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