РФ снова бьет по гражданским: в Херсонской области среди раненых 9-летний ребенок

В результате очередных обстрелов населенных пунктов Херсонской области пострадали семеро гражданских, среди них 9-летний мальчик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонского областной прокуратуры.
Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.
По состоянию на 18:00 в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины пострадали семь гражданских.
Военнослужащие страны-агрессора осуществили артиллерийский обстрел поселка Белозерка Херсонского района. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шестеро мирных жителей, среди которых 9-летний мальчик.
Также под очередными обстрелами был и пригород Херсона - поселок Антоновка. Там ранения получил еще один человек.
В ночь на 26 июля Россия осуществила масштабную атаку на территорию Украины, обстреляв несколько областей одновременно.
Среди прочего пострадал Харьков - по городу нанесли более 20 ударов в течение трех часов. Один из вражеских ударов пришелся на место работы спасателей, в результате чего несколько из них получили ранения.
Под огнем оказались также Каменское и Днепр. В Днепре от обстрела погибли по меньшей мере три человека, а одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.
В городе Шостка, что в Сумской области, в результате атаки ранены трое гражданских.
В целом известно, что российские войска выпустили по Украине 208 дронов и 27 ракет, сосредоточив удары преимущественно по Днепропетровской области.
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