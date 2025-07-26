РФ снова бьет по гражданским: в Херсонской области среди раненых 9-летний ребенок

Обстрел Украины 26 июля

В ночь на 26 июля Россия осуществила масштабную атаку на территорию Украины, обстреляв несколько областей одновременно.

Среди прочего пострадал Харьков - по городу нанесли более 20 ударов в течение трех часов. Один из вражеских ударов пришелся на место работы спасателей, в результате чего несколько из них получили ранения.

Под огнем оказались также Каменское и Днепр. В Днепре от обстрела погибли по меньшей мере три человека, а одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.

В городе Шостка, что в Сумской области, в результате атаки ранены трое гражданских.

В целом известно, что российские войска выпустили по Украине 208 дронов и 27 ракет, сосредоточив удары преимущественно по Днепропетровской области.

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