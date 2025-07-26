РФ знову б'є по цивільних: у Херсонській області серед поранених 9-річна дитина
Унаслідок чергових обстрілів населених пунктів Херсонської області постраждали семеро цивільних, серед них 9-річний хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонського обласної прокуратури.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.
Станом на 18:00 внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини постраждало семеро цивільних.
Військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійський обстріл селища Білозерка Херсонського району. Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро мирних жителів, серед яких 9-річний хлопчик.
Також під черговими обстрілами було й передмістя Херсона - селище Антонівка. Там поранення отримала ще одна людина.
Обстріл України 26 липня
У ніч на 26 липня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, обстрілявши кілька областей одночасно.
Серед іншого постраждав Харків - по місту завдали понад 20 ударів упродовж трьох годин. Один із ворожих ударів припав на місце роботи рятувальників, унаслідок чого кілька з них отримали поранення.
Під вогнем опинилися також Кам’янське та Дніпро. У Дніпрі від обстрілу загинуло щонайменше троє людей, а одним з об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse.
У місті Шостка, що на Сумщині, внаслідок атаки поранено трьох цивільних.
Загалом відомо, що російські війська випустили по Україні 208 дронів і 27 ракет, зосередивши удари переважно по Дніпропетровській області.
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