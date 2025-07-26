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РФ снова бьет по гражданским: в Херсонской области среди раненых 9-летний ребенок

Херсонская область, Суббота 26 июля 2025 20:21
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РФ снова бьет по гражданским: в Херсонской области среди раненых 9-летний ребенок Фото: семь раненых в результате обстрелов Херсонщины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате очередных обстрелов населенных пунктов Херсонской области пострадали семеро гражданских, среди них 9-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонского областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.

По состоянию на 18:00 в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины пострадали семь гражданских.

Военнослужащие страны-агрессора осуществили артиллерийский обстрел поселка Белозерка Херсонского района. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шестеро мирных жителей, среди которых 9-летний мальчик.

Также под очередными обстрелами был и пригород Херсона - поселок Антоновка. Там ранения получил еще один человек.

Обстрел Украины 26 июля

В ночь на 26 июля Россия осуществила масштабную атаку на территорию Украины, обстреляв несколько областей одновременно.

Среди прочего пострадал Харьков - по городу нанесли более 20 ударов в течение трех часов. Один из вражеских ударов пришелся на место работы спасателей, в результате чего несколько из них получили ранения.

Под огнем оказались также Каменское и Днепр. В Днепре от обстрела погибли по меньшей мере три человека, а одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.

В городе Шостка, что в Сумской области, в результате атаки ранены трое гражданских.

В целом известно, что российские войска выпустили по Украине 208 дронов и 27 ракет, сосредоточив удары преимущественно по Днепропетровской области.

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Херсонская область Война России против Украины
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