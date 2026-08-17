РФ знову атакувала порт Одеси: пошкоджено судно, троє людей у лікарні

Атака на портову інфраструктуру

У ніч на 17 серпня російські війська завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки пошкодження отримало цивільне судно, яке ходить під прапором Республіки Того.

Постраждали чотири особи. Трьох із них госпіталізували, один постраждалий перебуває у тяжкому стані. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пожежі після удару

Після російської атаки біля портової інфраструктури виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували усі загоряння. Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Удари по Одесі: останні новини

У неділю, 16 серпня, російський реактивний безпілотник вдарив по поштовому відділенню, розташованому в торговому центрі в передмісті Одеси. Внаслідок атаки постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обидва зазнали осколкових поранень і були госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Також було пряме потрапляння в "Епіцентр".

Також 16 серпня на Одещині російські війська повторно завдали удару по цивільній інфраструктурі, застосувавши реактивний безпілотник. За попередніми даними, БпЛА потрапив у житловий сектор, внаслідок чого було повністю зруйновано два приватні будинки, ще троє людей отримали поранення.