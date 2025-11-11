РФ знову атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетичні об’єкти та депо "Укрзалізниці"

Обстріли у ніч на 11 листопада

Напередодні ввечері Повітряні сили попереджали про рух ударних російських безпілотників у напрямку півдня України. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили близько 20 "Шахедів".

Також сьогодні вранці у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги, причина - загроза балістичного удару. Згодом стало відомо, що під час тривоги у Харкові було чути звуки вибуху.

Однак міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що це сталось у Харківській області.