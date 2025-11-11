РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци"

Как сообщили в областной военной администрации, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в результате вражеской атаки есть повреждения гражданских энергетических и транспортных объектов.

На нескольких энергетических предприятиях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Также зафиксированы разрушения в депо "Укрзализныци" и административных зданиях.

Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/odeskaODA)

По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Из-за ударов часть объектов критической инфраструктуры региона работает на генераторах. В области открыты пункты несокрушимости для населения.

Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.