UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

РФ знову атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині, значна частина жителів без світла

09:23 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: Росія повторно атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині (колаж РБК-Україна)

Росіяни вночі 31 жовтня повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області. Серйозно пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Вночі внаслідок нових атак серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі.

Один із них - той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням.

Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.

Енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупанти вдарили по Дніпру, після чого у значній частині міста зникла електроенергія.

Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.

Вчора у Дніпрі та Дніпропетровському районі ввели екстрені відключення світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕКДніпропетровська областьЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла