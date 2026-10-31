РФ знову атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині, значна частина жителів без світла

Росіяни вночі 31 жовтня повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області. Серйозно пошкоджене обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Вночі внаслідок нових атак серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі.
Один із них - той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням.
Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.
Енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація.
Нагадаємо, 29 жовтня російські окупанти вдарили по Дніпру, після чого у значній частині міста зникла електроенергія.
Крім того, у деяких районах Дніпра разом зі світлом зникло і водопостачання.
Вчора у Дніпрі та Дніпропетровському районі ввели екстрені відключення світла.