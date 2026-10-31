РФ знову атакувала енергообʼєкти на Дніпропетровщині, значна частина жителів без світла

Вночі внаслідок нових атак серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі.

Один із них - той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням.

Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.

Енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація.