РФ снова атаковала энергообъекты на Днепропетровщине, значительная часть жителей без света

Россияне ночью 31 октября повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровской области. Серьезно поврежденное оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Ночью в результате новых атак серьезно повреждено энергетическое оборудование. В частности, два объекта ДТЭК Днепровские электросети.
Один из них - тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением.
Без света до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.
Энергетики всей области продолжают работать на поврежденных объектах, насколько разрешена ситуация безопасности.
Напомним, 29 октября российские оккупанты ударили по Днепру, после чего в значительной части города исчезла электроэнергия.
Кроме того, в некоторых районах Днепра вместе со светом исчезло и водоснабжение.
Вчера в Днепре и Днепропетровском районе ввели экстренные отключения света.