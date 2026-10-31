РФ снова атаковала энергообъекты на Днепропетровщине, значительная часть жителей без света

Ночью в результате новых атак серьезно повреждено энергетическое оборудование. В частности, два объекта ДТЭК Днепровские электросети.

Один из них - тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением.

Без света до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.

Энергетики всей области продолжают работать на поврежденных объектах, насколько разрешена ситуация безопасности.